Marchetti: “Ronaldo è uno dei motivi della separazione tra Juve e Marotta”

Intervenuto a Tmw Radio, Luca Marchetti ha parlato dell'amministratore delegato dell' Inter , Giuseppe Marotta . Il giornalista avrebbe spiegato i motivi dell'addio del dirigente ai tempi della Juventus . Ecco le sue parole: "l'operazione CR7 è stata uno dei motivi dell'addio di Marotta . Il dirigente aveva una visione diversa rispetto alla Juventus di Agnelli e Paratici , che avevano un modo di fare più aggressivo sul mercato. È chiaro che quando prendi Cristiano Ronaldo hai dei costi marginali enormi, che possono essere compensati solo da una vittoria della Champions League. In più è arrivato il COVID, che ha reso la situazione insostenibile. L’affare Ronaldo comunque è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso per quel che riguardava il rapporto tra Marotta e la Juventus ".

Sulle differenze attuali tra Inter e Juventus, il giornalista ha aggiunto: "A livello di qualità l’Inter è più avanti, ma la Juventus per punti ottenuti ha dimostrato di essere lì. Per le strategie di mercato chiaramente molto dipende che tipo di fondi si hanno a disposizione, ma da un certo punto di vista sono accomunabili, come le cifre investite per Frattesi e Locatelli".