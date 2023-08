Marchetti: “La proposta del Milan per Kean c’è, ma la Juve non convinta”

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti ha esaminato approfonditamente le situazioni di calciomercato di varie squadre di Serie A. Sulle ultime notizie in tema Juventus, il giornalista di Sky Sport ha parlato dell'interesse del Milan per Moise Kean. Ecco cosa ha detto: "Partiamo dai rossoneri: i giorni di ritiro sono serviti a Pioli per capire che se ci fosse un attaccante in più sarebbe meglio. Visto che Okafor interpreterebbe il ruolo di centravanti in maniera diversa rispetto a Giroud. E allora il Milan prova a sondare il mercato europeo: un nome interessante è quello di Broja (che piace anche alla Roma) e che al momento il Chelsea non avrebbe intenzione di cedere in prestito. L’altro è quello di Ekitiké del PSG. Un altro ancora è quello di Kean, della Juventus (visto che peraltro il Milan avrebbe anche la necessità di prendere italiani in lista), per il quale un sondaggio c’è stato".