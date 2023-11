Marchetti: “La Juve fa paura. Se batte l’Inter non può più nascondersi”

Luca Marchetti ha analizzato la sfida tra Juventus e Inter: in caso di successo, i bianconeri non potrebbero più nascondere le loro ambizioni

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Marchetti ha approfondito i temi della partita tra Juventus e Inter. Ecco un estratto delle sue parole: "Ora ci si rituffa sul campionato, senza scivoli o appelli. Si parte subito con Juve-Inter che comunque in questa settimana di Nazionale, ha tenuto banco lo stesso. Torna il duello e torna nel miglior modo possibile. Nel momento migliore (almeno a livello di risultati) per le due squadre, con la possibilità di poter indirizzare il prosieguo del campionato anche se chiaramente nulla sarà decisivo. Ma chi dovesse vincere la partita avrà una consapevolezza in più, forse potrà incrinare le certezze dell’altro".