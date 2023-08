Marchetti: “Caos arbitrale: tanti episodi: su tutti il rigore negato al Bologna”

Il giornalista Luca Marchetti ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio tornando sugli episodi arbitrali di Juventus-Bologna: "Il caos arbitrale ha regnato sovrano, nella seconda giornata di questa stagione? Nella partita con il Bologna ci sono state situazioni che hanno fatto innervosire anche la Juventus , quella è la partita che dà il via alle polemiche. Tanti episodi, su tutti il rigore non dato al Bologna" , ha affermato.

E poi ha proseguito così: "Si parla di errore e su questo non ci sono dubbi, la decisione dei vertici arbitrali di fermare arbitro e VAR testimonia questo. Il VAR serve a limitare gli errori, ma annullarli è praticamente impossibile . La cosa importante è evitare di parlare di complotti , già è iniziata la contrapposizione tra juventini e anti-juventini."

In chiusura: "Che gli errori ci sono è evidente, ce ne sono stati anche nella passata stagione macroscopici come l’episodio di Juventus-Salernitana che ha cambiato il regolamento. Anche il VAR può sbagliare e l’errore va messo in conto".