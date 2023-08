Soulè si presenta al Frosinone: “Alla Juve ho giocato poco, volevo…”

Il neo arrivato Matias Soulè, si presenta così ai tifosi gialloblù, come riportato da Tuttojuve.com: "Ho aspettato fino all’ultimo di parlare col mister per partire. Mi ha convinto il progetto sportivo, avevo l’offerta da tempo e l’avevo già accettata perché mister e direttore mi avevano convinto subito dal punto di vista sportivo. Prima di scegliere la squadra mi ha convinto il progetto, il poter giocare. Alla Juve ho giocato poco, quest’anno per me volevo l'opportunità di giocare e dimostrare. Non sarà facile ma faremo di tutto per la salvezza".