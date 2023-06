La Roma cerca un sostituto per l'infortunato Abraham: i giallorossi starebbero sondando la pista Scamacca, nel mirino anche della Juventus

La Roma è probabilmente il club italiano più attivo in questa primissima fase di calciomercato. Mentre l a Juventus sembrerebbe ancora alle prese con la scelta degli uomini con il quale programmare il futuro, la società giallorossa ha ufficializzato il primo arrivo.

Houssem Auoar sarà il primo rinforzo della rosa di José Mourinho, a cui potrebbe presto aggiungersi quello di Evan N'Dicka. Sul giocatore sembrerebbe battuta la concorrenza del Milan. Ma i movimenti in casa Roma non si fermerebbero qui: il dsTiago Pinto sarebbe al lavoro per trovare un sostituto all'infortunato Tammy Abraham.