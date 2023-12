Marchegiani: “La Juventus non ha mai il controllo della partita”

"La Juve sta tenendo il passo dell'Inter ma con meno sicurezza, mi pare piuttosto evidente. Le squadre che vincono lo scudetto, sono così, come quella di Inzaghi: magari non vincono sempre facendo 4 gol e dominando, ma non danno mai la possibilità all'avversario di recriminare sul risultato. La squadra di Allegri, invece, non ha mai il controllo della partita".