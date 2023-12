Marchegiani: “La Juventus mai in controllo. Aspetto che lascia perplessi”

Marchegiani ha parlato dell'approccio della Juventus in partita: per l'ex portiere i bianconeri non avrebbero mai il controllo delle gare

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani è ritornato sulla prestazione della Juventus contro il Frosinone. Ecco le sue parole: "La partita tra Juventus e Frosinone è stata alla pari e non può essere così. Una gara così la puoi anche pareggiare e la cosa che mi lascia perplesso della Juventus è che non ha mai il controllo completo della partita anche contro avversari che dovrebbero avere timore solo per la maglia bianconera. Non parlo di qualità ma di superiorità, che poi a sprazzi la vedi".

Marchegiani ha proseguito: "Contro il Frosinone hanno preso un gol imbarazzante perché sbagliano in tanti in quella situazione anche se non voglio essere troppo critico perché c'è un campionato in questo momento grazie alla Juventus, ma mi aspetto più controllo della gara. Rabiot? Si sente uno dei più importanti ma non li fa pesare, ha un atteggiamento bellissimo".

