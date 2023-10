Marchegiani: “Due portieri titolari è la filosofia della Juventus”

"Quanto incide nell’economia del Milan Maignan? È uno dei punti di forza della squadra di Pioli. Ha presenza, leadership, è molto coinvolto nel gioco. Ma quando Sportiello è stato utilizzato non lo ha fatto rimpiangere. Quanto è importante in un duello scudetto avere un secondo affidabile? Tanto, mille sono gli imprevisti. La Juve da tempo ha la filosofia di alternare con equilibrio i due portieri. Fra Maignan e Sommer lei chi prenderei al fantacalcio? Yann è forte e affidabile ma Maignan per l’interpretazione del ruolo a mio avviso ha qualcosa in più".