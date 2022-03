Marani: “La Juventus può tornare in corsa per lo Scudetto”

Il giornalista Matteo Marani, nel suo editoriale, ha parlato delle possibilità Scudetto della Juventus, indietro rispetto alle prime

redazionejuvenews

Matteo Marani, giornalista, nel suo editoriale su Tuttosport, ha trattato il tema dello Scudetto e del rallentamento delle prime della classe, situazione che non può che favorire la Juventus, ancora distante dalla vetta, ma con un calendario abbastanza abbordabile nelle prossime partite. Infatti i bianconeri, nelle prossime tre giornate affronteranno squadre della parte destra della classifica, mentre ci saranno alcuni big match che coinvolgeranno le prime della classe, come Napoli- Milan, gara in programma la prossima settimana.

La Vecchia Signora, infatti, nelle prossime tre partite affronterà tre squadre che lottano per la salvezza come Spezia, Salernitana e Sampdoria, con due partite in casa e la sfida con i blucerchiati in trasferta. Il Milan, prima della sosta, avrà, come detto in precedenza, il big match con il Napoli e le sfide con Empoli e Cagliari. L'Inter, invece, oltre alla Salernitana, dovrà affrontare Torino e Fiorentina, non proprio due match semplici. Il Napoli, oltre alla sfida con i rossoneri, affronterà Hellas Verona e Udinese. La Juventus, quindi, facendo bottino pieno con le prossime tre sfide potrebbe diminuire la distanza con le prime tre in Serie A, cercando di arrivare alla sfida con l'Inter del 3 aprile nel miglior modo possibile.

Ecco le parole di Marani: "Nelle prossime tre gare, Madama troverà Spezia, Sampdoria e Salernitana. Ha dunque la possibilità concreta di allungare il filotto di risultati utili consecutivi e di provare ad accorciare ulteriormente su Milan e Inter, che incontrerà nel decisivo weekend del 3 aprile dopo il trittico ricordato. Se non butterà via altri punti come nel caso dei due ceduti nel derby di una settimana fa dopo essere stata in vantaggio, punti con i quali i bianconeri starebbero adesso a meno 5 dal Milan capolista, la squadra può cullare in effetti qualche legittima speranza. In campo non ruba l’occhio, ma i punti in classifica sì".