Manninger: “Se Chiellini vuole la Juventus, diventerà dirigente di sicuro”

Intervistato a Sportitalia.com, Alex Manninger ha parlato del suo compagno di squadra Giorgio Chielliniai tempi della Juventus. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "E' il difensore più onesto che abbia mai conosciuto: non ti lasciava mai in dieci uomini. In campo era una forza unica, poi fuori era eccezionale, sia per il lavoro che faceva su sé stesso, sia per l'aiuto che dava a noi compagni. Sapeva come raggiungere i propri obiettivi, infatti ha vinto tantissimo. E' stato un onore per me condividere con lui lo spogliatoio".