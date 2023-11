Juventus, Manna potrebbe lasciare a giugno: su di lui due club di Serie A

Giovanni Manna é un dirigente molto apprezzato dalla proprietà della Juve per il grande lavoro svolto con la Next Gen . Negli ultimi mesi ha lavorato molto bene anche con la prima squadra tanto da attirare l’attenzione anche di altre società.

Manna ai saluti?

Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, il dirigente lucano piace molto a Sassuolo e Lazio. I due club di Serie A sarebbero pronti a darsi battaglia per accaparrarsi il giovane direttore. Il presente racconta di un dirigente che sta lavorando al fianco di Giuntoli per rinforzare la Juventus a gennaio, il futuro è ancora da scrivere. Manna ha un contratto in scadenza con il club bianconero nel 2025 e solo nei prossimi mesi verrano fatte le valutazioni sulla prossima stagione.