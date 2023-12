Manna: “A giugno decideremo il destino dei tre ragazzi in prestito qui”

La Juventus sta per scendere in campo contro il Frosinone nella partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il direttore sportivo dei bianconeri Giovanni Manna ha parlato a pochi minuti dall'inizio della gara.

"I tre ragazzi che sono qui, sapevamo quanto valevano. La scelta di farli venire qui è per le scelte del Frosinone, che sta facendo benissimo. Stanno facendo bene, siamo contenti di questo. Non credo torneranno a gennaio, non sarebbe funzionale per loro spostarli. Dobbiamo lasciarli continuare a fare quello che stanno facendo e poi a giugno decideremo insieme cosa fare".