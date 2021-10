Mancini: “Questa partita ci darà grande forza”

Le parole del tecnico dell'Italia e dei protagonisti della partita di Nations League di ieri sera

Al termine della gara il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha parlato della partita: "Questa partita, al di là della sconfitta, ci darà grande forza. A volte certi episodi condizionano le partite, il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1. È chiaro che loro giocano benissimo tecnicamente ma è un dispiacere perdere così. Bonucci? Non ho rivisto l'episodio, ma Leo doveva fare attenzione prima, quando si è fatto ammonire per proteste. È stato un suo errore che a questi livelli non si deve fare. Nel secondo tempo siamo stati bravissimi a segnare un gol e non subirne un altro in inferiorità numerica. I fischi a Donnarumma? Mi è dispiaciuto, naturalmente mi hanno dato fastidio. Si poteva mettere da parte per una sera e fischiarlo in un eventuale Psg-Milan. L'Italia è l'Italia e viene prima dei club".