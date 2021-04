Kulusevski: “Ibra di nuovo in Nazionale? Un’esperienza incredibile, si impara tantissimo”

Lo svedese ha parlato del compagno di Nazionale

La Juventus sta per ritrovare tutti i Nazionali impegnati in questi giorni con le rispettive selezioni. Oggi a Torino torneranno De Ligt e Cristiano Ronaldo, e per domani sono attesi i ritorni degli ultimi giocatori, che riprenderanno gli allenamenti in vista del derby di sabato. Ieri sera la Svezia ha giocato l'ultima partita di questa pausa, un'amichevole contro l'Estonia vinta per 1-0, dopo che la Nazionale aveva vinto le sue due partite del girone di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 contro Georgia e Kosovo rispettivamente per 1-0 e 0-3. Nell'amichevole di ieri, lo juventino Dejan Kulusevski è rimasto in panchina fino al 63' minuto, quando poi è entrato per i restanti minuti del match.