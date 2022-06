Mancini: “Siamo una squadra giovane. C’è entusiasmo ma dobbiamo migliorare”

L'Italia ha vinto la sua seconda partita del girone di Nations League , battendo l'Ungheria per 2-1 grazie ai gol di Barella e di Lorenzo Pellegrini, che hanno spedito gli Azzurri momentaneamente al primo posto nel girone. Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini , ha parlato al termine della partita: " Siamo una squadra giovane e questo già crea entusiasmo . Siamo una squadra che può migliorare tanto, c'è da lavorare e la strada è lunga, ma hanno fatto vedere delle cose buone. È una squadra che cerca di prendere la palla molto in alto, ha difeso e attaccato bene. Soprattutto negli spazi stretti, Gnonto, Raspadori e Politano, con gli inserimenti di Barella e Pellegrini, hanno fatto davvero bene. Questa è una cosa positiva, perché stavamo patendo un po' con le squadre molto chiuse".

"Scamacca e Raspadori hanno caratteristiche diverse, ma ha tecnica e qualità le hanno entrambi, e sanno anche venir fuori. Scamacca deve solo giocare e migliorare, Raspadori per caratteristiche fisiche da meno punti di riferimento. Ricordiamoci che poi abbiamo due giocatori importanti fuori. Spinazzola è mancato tanto, con lui e con Chiesa questa è una squadra che cambia molto . Ha corsa lunga, dribbling. Sono felice sia tornato, non è al 100% ma sta abbastanza bene".

"Sul gol mi sono arrabbiato perché se la stoppiamo bene andiamo noi a fare gol, eravamo in una situazione di gioco che potevamo gestire meglio. Poi dopo il gol la partita è un po' cambiata, è subentrata un po' di paura. I ragazzi vogliono avere un futuro in Nazionale, vogliono diventare giocatori bravi e con l'aiuto dei più esperti possono diventare giocatori importanti. Abbiamo fatto cose buone in queste due partite, ma ci vuole un po' di tempo. Dobbiamo migliorare in attacco, questo è importante. Lo spirito è giustissimo, è quello degli altri, vogliono giocare offensivi. Però dobbiamo migliorare molto".