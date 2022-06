Mercato Juve / Stop Di Maria e Di Marzio annuncia: “Tre nomi nel mirino”

Le problematiche sono due e di natura completamente diversa tra loro. La prima riguarda la durata del contratto: il Fideo vorrebbe firmare per un solo anno, mentre la Juve pensa ad un biennale. Le due parti, nonostante i molti incontri, non sembrano riuscire ad arrivare ad un punto di incontro. Tanto che ora il Barcellona ne avrebbe approfittato, inserendosi nella trattativa.

La seconda causa riguarda invece le motivazioni: Di Maria vuole giocare un ultimo anno in Europa prima di tornare in Argentina e c'è il rischio non abbia più la mentalità vincente che tanto serve ai bianconeri. La rottura tra Di Maria e la Juventus è stata confermata anche dal massimo esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che poi ha indicato altri tre nomi che ora si starebbero facendo caldi in ottica Juve <<<