Mancini: “Colpa della stanchezza ma dobbiamo essere cattivi”, Chiellini: “

Le parole dopo la partita

La Nazionale Italia Campione d'Europa è impegnata in questi giorni nelle uscite per le qualificazioni al Mondiale in Qatar nel 2022, le prime da vincitori del torneo continentale in carica. Ieri sera l'Italia è scesa in campo contro la Svizzera, con la nostra Nazionale che ha pareggiato per 0-0 la partita. Il commissario tecnico degli Azzurri Roberto Mancini, ha parlato dopo la partita, intervistato dai microfoni di Rai Sport: "È un momento che la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni per non vincere questa partita. Dobbiamo essere più cattivi e più precisi, una partita come questa non si può non vincere 3-0. Nel secondo tempo la partita era un po' difficile. Sicuramente ci sarà qualche cambio nella prossima partita, i ragazzi sono un po' stanchi".