Gli Svizzera-Italia in bianconero

Sono tantissimi i precedenti di Svizzera-Italia , gare dove non manca un buon numero di rappresentanti bianconeri. L'ultima volta che le due nazionali si sono incrociate nelle qualificazioni Mondiali risale al 1993 e i rossocrociati son riusciti a prevalere 1-0 a Berna. In quella situazione, Arrigo Sacchi ha schierato due giocatori della Juve di Trapattoni: Dino e Roberto Baggio. Il primo ha ricevuto un cartellino rosso, il secondo non è riuscito a incidere più di tanto. Entrambi, quattro giorni dopo, sarebbero andati in rete nella finale di Coppa Uefa tra Borussia Dortmund e Juventus.

Oltre alle qualificazioni, ci sono due fasi finali dei Mondiali dove Italia e Svizzera si sono affrontate. Edizioni non fortunate per noi, quelle del 1954 e del 1962. Nel primo caso, proprio in terra elvetica, non basta la rete di Giampiero Boniperti (nella foto in un ritiro azzurro) per evitare la sconfitta per 2-1. E andrà peggio nello spareggio per accedere ai turni a eliminazione diretta, con il netto 4-1 per i padroni di casa. Otto anni dopo, in Cile, l'Italia vince 3-0 e il primo gol è opera dello juventino Bruno Mora. Ma è un successo inutile, entrambe le squadre vengono stoppate ai gironi.