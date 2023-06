Malagò: “Con la Juventus la giustizia sportiva ha funzionato”

A margine della Giunta del Coni, il presidente Giovanni Malagò è tornato sul tema della riforma della giustizia sportiva chiamando in causa anche la situazione legata alla Juve che, con il patteggiamento finale, a suo dire, ha portato la giustizia a funzionare alla perfezione. Ecco le sue dichiarazioni: "In Giunta diverse persone hanno fatto una riflessione sulla vicenda Juventus: per come si è conclusa è evidente che la giustizia sportiva, in questo caso, ha funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria".