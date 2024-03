Maifredi: “Koopmeiners? Alla Juventus servirebbero Ferguson e Calafiori”

Maifredi ha parlato dell'eventuale arrivo di Koopmeiners alla Juventus: per l'ex bianconero, Ferguson e Calafiori sarebbero più necessari

Intervistato a Tv Play, Gigi Maifredi ha parlato dell'obiettivo di calciomercato della Juventus, Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: "Secondo me servirebbero più Ferguson e Calafiori piuttosto che Koopmeiners, visto che ha problemi in difesa ed a centrocampo. Motta alla Juve? Sta facendo benissimo al Bologna, devo dire che però per fare bene servono anche un ottimo direttore sportivo e una società solida. La Juventus ha il direttore sportivo, ma ho dubbi sull'assetto societario".