Juventus-Torino: i convocati di Massimiliano Allegri

I bianconeri scenderanno in campo questa sera contro il Torino nel derby della Mole in programma all'Allianz Stadium

La Juventus scenderà in campo questa sera nella partita valvole per il derby della Mole. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno diramato la lista dei convocati alla sfida.

"Juventus e Torino sono pronte a dare vita, all'Allianz Stadium, al Derby della Mole. Fischio d'inizio del match, in programma martedì 28 febbraio 2023, fissato per le 20:45. Di seguito la lista dei giocatori convocati da Mister Allegri per il match, incastonato tra la gara di Europa League vinta contro il Nantes in trasferta e la prossima sfida di campionato, quando la Juve sarà attesa dalla Roma.