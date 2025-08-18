Ma Yildiz dirà addio alla Juventus? Parla Fabrizio Romano

Proviamo a capire quello che succederà sul fronte legato al futuro di Kenan Yildiz. A parlarne, ci ha pensato Fabrizio Romano

Kenan Yildiz è al centro di tante chiacchiere, ma il suo futuro sembra già scritto. Fabrizio Romano, nel suo ultimo aggiornamento su YouTube, ha raccontato la situazione legata al giovane talento turco della Juventus. E ora andiamo a vedere quello che ha detto.

Fabrizio Romano fa il punto della situazione su Yildiz

Il Chelsea, a fine luglio, aveva fatto più di un pensiero. Qualche telefonata c’è stata, i contatti iniziali per capire i margini pure. Ma la cosa si è fermata subito lì: nessuna trattativa vera, nessuna offerta concreta. Perché? Semplice: la Juventus ha messo il muro. Per i bianconeri Yildiz è intoccabile. Sta già trovando spazio e continuità con Tudor, e la dirigenza lo considera un perno assoluto del progetto tecnico. Tradotto: niente cessioni, nessuna apertura a discorsi dall’Inghilterra. L’unico focus è il rinnovo.

E infatti nelle prossime settimane le parti entreranno nei dettagli del nuovo contratto. Non è una chiusura imminente, ma la strada è tracciata: blindare Yildiz e farne un simbolo della Juventus del futuro. Con buona pace del Chelsea e di chi sperava in un colpo a sorpresa.