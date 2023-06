M.Orlando: “Juve, non puoi rinunciare a uno come Chiesa”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Io avevo già detto che per me non vedeva l'ora di essere mandato via. Questo vuole. Non vuole più stare lì. E' una situazione grave questa. Come fa un allenatore che deve ripartire dopo due anni drammatici a rinunciare a Chiesa? E' il giocatore più forte che hai e lo dai via? Deve trovarsi lui la posizione in campo, non puoi rinunciare a uno come lui. E prendi Zaniolo al suo posto? Non è facile da collocare neanche lui. Gnonto? Mi sembra una follia. O la Juve gli ha detto che deve fare cassa o non mi riesco a dare una spiegazione.