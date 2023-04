M. Orlando: “Juve, la storia con Allegri credo sia finita”

Lukaku? E' un giocatore che adesso sta un po' meglio, sta facendo gol ed è molto utile alla causa ma credo che l'Inter cambierà molto il prossimo anno. Ci sono 7 giocatori in scadenza o in bilico, il tecnico potrebbe cambiare. Non mi dà garanzie per una stagione intera e per questo lo vedo in bilico. Può essere devastante in questo finale, però quando c'è da cambiare lo fa. E poi se arriva una nuova proprietà dobbiamo aspettarci tanti cambiamenti.

Belotti? "A me non dispiace, c'è una via di mezzo tra quello dello scorso anno e questo, è un giocatore che dà sempre profondità, in una partita come questa lo vedrei bene. Io sceglierei l'inglese in realtà. La Roma non è che abbia un gioco che favorisca le punte, pur non essendo lui nella sua annata migliore. In una partita del genere Abraham avrebbe avuto più chance per far male".