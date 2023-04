News bomba sulla Juventus: “Nel 2024 Allegri non sarà l’allenatore”

Un vero e proprio siluro, un missile. Un grande colpo di scena. "Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nel 2023-24 in qualunque serie giocherà la Juventus". Una notizia improvvisa, svelata dal giornalista Paolo Ziliani che sul proprio profilo twitter ha svelato qualcosa di davvero molto pesante. A quanto pare, secondo quanto viene raccontato, Allegri si avvicina a dire addio alla Juventus. Il prossimo anno, sulla panchina bianconera, dovrebbe dunque arrivare un nuovo allenatore. In questo senso, le indiscrezioni che ci arrivano sono particolarmente pesanti.

Antonio Conte per il 2024

Se davvero Allegri non dovesse essere di nuovo l'allenatore della Juventus il prossimo anno - ipotesi che sembra prendere piede in maniera sempre più importante - il candidato numero uno - stando alle nostre indiscrezioni - sarà rappresentato da Antonio Conte. Lo ripetiamo da un po'. Lui a Torino tornerebbe immediatamente, subito. E in società sembra farsi largo sempre di più questa ipotesi. Ci sarà tempo per le valutazioni. Intanto noi abbiamo provato ad immaginare quella che potrebbe essere la sua formazione ideale: ecco come sarebbe la formazione da sogno con Conte in panchina <<<