M. Orlando: “Conte è perfetto per ricostruire la Juventus”

Massimo Orlando , ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Lo dico da sempre, Conte alla fine credo sia la persona giusta per ricostruire alla Juventus. Per me verrebbe volentieri, e ci sono le condizioni per il ritorno.

Per l'Inter credo che il premio Champions non debba esserci. Non doveva neanche uscire una notizia del genere per il messaggio che lanci. Non è il momento di fa uscire certe notizie, come quella del possibile cambio in corsa di Inzaghi. E ancora in corsa su tre fronti e andava protetto. Non è corretta una cosa del genere nei confronti dell'allenatore. Sono 7-8 anni che sento dire dai vertici di Coverciano e non solo di De Zerbi. Mi ha anche rotto un po' questa cosa. Aspettiamo che arrivi ad ottenere risultati, poi vediamo. Che faccia giocare bene le sue squadre ok, ma non ho mai sentito uno più sponsorizzato di lui.