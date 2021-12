Lukaku: “Chelsea? Non sono felice della situazione. Tornerò in Italia”

L'attaccante ha parlato ai microfoni di Sky Sport

Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport parlando di vari temi tra cui il suo eventuale ritorno in Italia (su di lui ci sarebbe anche la Juventus): "Per prima cosa voglio dire un grande 'scusa' ai tifosi dell'Inter, perché penso che il modo in cui me ne sono andato doveva essere diverso, quello è sicuro. Io dovevo parlare prima con i tifosi, perché le cose che voi avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono nella mia vita. Spero davvero nel profondo del mio cuore di tornare all'Inter e in Italia, non alla fine della mia carriera, ma a un livello ancora alto per vincere di più.