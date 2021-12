Supercoppa Italiana: sospesa la vendita dei biglietti

La decisione fa seguito alle nuove direttive del governo dopo l'aumento dei contagi per la variante Omicron, che ha deciso di ridurre nuovamente la capienza degli stadi

La Juventus è attesa da un gennaio molto impegnativo, che oltre al campionato la vedrà entrare in scena in CoppaItalia, dove affronterà la Sampdoria, e in SupecoppaItaliana, dove in finale affronterà l'Inter allo stadio San Siro di Milano. Una partita molto attesa dalle due tifoserie, che avevano iniziato a riempire gli spalti dell'impianto milanese, ma che oggi si sono trovati impossibilitati ad eseguire l'acquisto dei biglietti.