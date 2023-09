Luis Alberto: “Con la Juve presi due gol da quinta categoria”

Luis Alberto , centrocampista della Lazio , ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul match con la Juve : "Con la Juventus abbiamo preso due gol che neanche una squadra di quinta categoria può prendere. Serve più personalità, ma stiamo giocando bene. La palla era uscita? Non parliamo della partita abbiamo detto…

I nuovi centrocampisti? Sono fantastici. La carriera di Guendouzi dice tutto, è un bravo ragazzo. Kamada mi piace, è molto intelligente. Troveranno tutti più spazio a poco a poco. Per me non cambia molto chi gioca accanto a me.