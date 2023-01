Lucci: “Trattativa più difficile? Riportare Bonucci alla Juventus”

Alessandro Lucci , procuratore sportivo, ha detto la sua su alcuni retroscena di mercato, parlando a SportWeek. Ecco le sue parole: "La trattativa più difficile? Pensavo fosse il trasferimento di Bonucci dalla Juventus al Milan vista la rivalità tra i due club, invece ancora più complicata è stata la trattativa che ha riportato Leonardo a Torino l'anno successivo. Un'operazione che comprendeva il trasferimento di Higuain e Caldara a Milano per un valore complessivo di oltre 100 milioni. E' servito un grande lavoro di mediazione e esperienza per portare a un accordo di tutte le parti coinvolte".

Sulle trattive del calciomercato di gennaio: "Vorrei direi di sì, ma la risposta è no. A parte i club di Premier, che possono spendere grandi cifre come in estate, il resto del sistema-calcio risente della crisi economica. I nostri club cambieranno pochissimo, nonostante il Mondiale abbia messo in vetrina giocatori interessanti. Ma costano..