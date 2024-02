Lotta scudetto, Inter torna a +7 sulla Juve. Thuram: “Vittoria importante”

Grazie alla vittoria per 2-4 in rimonta contro la Roma l' Inter si è riportata a +7 sulla Juve . I nerazzurri hanno dato un segnale di forza importante e ora mettono pressione ai bianconeri, impegnati lunedì contro l'Udinese.

Al termine della partita l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram ai microfoni di Sky Sport ha detto: "Segnale al campionato? Non lo so, ma per noi stessi è importante, non mollare e prendere i tre punti anche qui contro una squadra difficile".