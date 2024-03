Losapio: “Nel secondo ciclo di Allegri alla Juve manca solo il trofeo”

Nel suo editoriale su TMW, Andrea Losapio ha parlato dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ecco un estratto delle sue parole: "Allegri è riuscito a tenere botta in un momento difficilissimo. Cambiaso e Gatti tempo fa giocavano nei dilettanti; ha lanciato molti giocatori della Next Gen, si sarebbe qualificato sempre in Champions League, a differenza di Inter e Milan nei loro momenti di rimbalzo. Insomma, ha gestito un momento complicato. Manca un trofeo in questa sua seconda vita alla Juventus, dopo il filotto di cinque Scudetti del primo, un intervallo che lo ha reso uno dei più appetibili d'Europa, fino al rifiuto di allenare il Real Madrid per tornare alla Juventus".