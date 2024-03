Losapio: “Allegri difficilmente rinuncerà al suo stipendio alla Juventus”

Losapio ha parlato del futuro del tecnico Allegri: per il giornalista, l'allenatore non intenderebbe rinunciare al suo contratto alla Juve

Losapio ha proseguito: "Allegri ha un futuro particolarmente incerto (con outlook negativo nonostante l'ultimo anno di contratto) e ha la possibilità di giocarsi la Coppa Italia per alzare un trofeo nel suo secondo avvento in bianconero. Non migliore del primo, questo è ovvio, a parte economicamente con un quadriennale da otto milioni all'anno. Non male".