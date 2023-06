Longari: “La Juve attende Giuntoli, Alex Sandro in uscita”

Inoltre, Longari si è concentrato anche sul calciomercato in uscita dei bianconeri, a partire dalle offerte per il terzino Alex Sandro, ma non solo. Qui di seguito le sue parole: "Alex Sandro è in uscita ed ha delle proposte dalla Turchia. Milik vede allontanarsi il suo riscatto ed i malumori veri o presunti per la conferma di Allegri potrebbero modificare i piani di diversi protagonisti. Uno su tutti è Federico Chiesa. Come abbiamo avuto modo di raccontare, l'armonia dello spogliatoio sarà da costruire su una base tattica molto diversa rispetto a quella che ha contraddistinto le ultime due fallimentari stagioni".