Locatelli tenta il recupero in extremis: protezione per giocare domenica

Il centrocampista della Nazionale è alle prese con il dolore per la costola rotta contro il Cagliari. Lo staff tenta il recupero per l'Inter

Manuel Locatelli è il perno tattico di questa Juve. il centrocampista della Nazionale matura partita dopo partita e il ruolo da regista sta iniziando a piacergli. L’uomo in più che si piazza davanti alla difesa per contrastare l’incursore di turno, l’uomo in più che sa dettare il ritmo quando si tratta di offendere e cercare la via del gol.

Loca prova il recupero

Domenica più che mai servirà questo equilibratore nel gioco bianconero. Per questo, tutti gli uomini dello staff medico faranno il possibile per permettere e al “Loca” di rispondere presente per la convocazione. Secondo Tuttosport, in ogni caso si sta già lavorando per ottimizzare e personalizzare una sorta di protezione. Questo “corpetto” gli permetterebbe anche di giocare psicologicamente più libero e sereno, aspetto tutt’altro che secondario vista l'importanza della partita.