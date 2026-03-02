Locatelli, la dirigenza è pronta a rinnovare il suo capitano

La dirigenza juventina sta lavorando a tante situazioni riguardanti i rinnovi dei contratti. Tra questi, c'è anche quello di Locatelli.

Dopo i rinnovi ufficiali di Yildiz, Pinsoglio e la firma sul contratto di McKennie, la Juventus lavora già al prossimo rinnovo. La dirigenza si sta concentrando sul rinnovo dei giocatori centrali con i quali iniziare un progetto tecnico con Luciano Spalletti alla guida. I vertici della squadra torinese si concentreranno sul rinnovo del loro capitano, Manuel Locatelli. Il contratto dell’ex Milan e Sassuolo è in scadenza a giugno del 2028 (più precisamente il 30 giugno), ma la volontà è quella di guardare al futuro e in prospettiva. Si sta iniziando a intavolare un dialogo con il centrocampista numero 5 per un futuro rinnovo di contratto. L’idea è quella di prolungarlo di ulteriori due estati, quindi si arriverebbe fino a giugno del 2030. Il procuratore del calciatore juventino, Stefano Castelnovo, proverà a trovare una soluzione che soddisfi ambe le parti. L’intenzione c’è, si vedrà in futuro se si arriverà ad una conclusione.