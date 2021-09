Lo Zenit prende in giro la Juventus: “Mamma ha detto che sarà facile”

Siparietto social da parte dei russi

La Juventus è pronta a fare il suo esordio in Champions League contro il Malmo, nella partita di domani sera valida per la prima gara del girone della Coppa dalle grandi orecchie. I bianconeri esordiranno contro la squadra svedese, e nell'altra partita si sfideranno il Chelsea campione d'Europa in carica, e lo Zenit di San Pietroburgo. Un girone non impossibile quello della squadra di Massimiliano Allegri, che dovrà domani uscire dal momento in cui è entrata, che l'ha vista perdere due partite in campionato e sprofondare in fondo alla classifica. Esordio, quello di domani, contro la formazione svedese, che sembra la più abbordabile di un girone completato dai campioni in carica del Chelsea e dai russi dello Zenit.

Un momento difficile per la Vecchia Signora, della quale si è presa gioco anche lo Zenit, prossimo avversario in Europa: in un video pubblicato sui suoi canali, si vede un calciatore della squadra russa intervistato, al quale viene chiesto se abbia paura dei bianconeri: la risposta è affidata al testo di una nota canzone, mentre le immagini che scorrono ricordano le due sconfitte bianconere: "Mama said that it was ok, mama said that it gas quite al right", che tradotto vuol dire "Mamma ha detto che va bene, mamma ha detto che sarà facile". Parole che accendono la sfida europea, e che la Juventus spera di smentire sul campo.