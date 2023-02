Llorente: l’ex Juve annuncia il suo ritiro dal calcio giocato

Il calciatore spagnolo ha annunciato in diretta tv che non tornerà più a calcare un campo da calcio nel suo futuro

L'ex attaccante e giocatore della Juventus Fernando Llorente ha parlato ieri sera prima della partita tra PSG e Bayern Monaco, ospite del canale Movistar Plus, per il quale ha iniziato la sua carriera da opinionista. Dopo anni in campo, l'ex attaccante ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, e di annunciare la sua decisione proprio in diretta tv, parlando del suo ritiro nel pre partita del match di Champions League.