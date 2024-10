Liverani: "Il percorso della Juve è lungo. Con lo Stoccarda..."

Fabio Liverani ha parlato dell'ultima sconfitta della Juve contro lo Stoccarda: per l'allenatore si tratterebbe di un incidente di percorso

Intervistato per Tmw, Fabio Liverani ha parlato della sconfitta della Juventus in Champions League contro lo Stoccarda. Ecco le sue parole: “Ancora non è alla fine di questo percorso. È normale, è un calcio diverso rispetto a quello degli ultimi anni. Sono cambiati tanti giocatori, ci vuole tempo. Con lo Stoccarda, l’ha detto anche Motta, hanno meritato la sconfitta. I tedeschi sono stati padroni, hanno comandato, è stato un passo indietro per la crescita della Juventus. Ma in un percorso, e soprattutto in Champions, può capitare di trovare anche giornate in cui l’avversario è più bravo. Va messa da parte e continuare a lavorare sulla strada intrapresa”.

Liverani: “Per lo Scudetto, Juve dietro Inter e Napoli”

L’allenatore ha proseguito: “Non è nascituro il progetto dei giovani. Negli ultimi anni già Allegri ne ha fatti giocare tanti, penso a Fagioli, Iling, Yildiz. In più c’è stata una campagna acquisti importante quest’anno, tanti soldi spesi per Nico Gonzalez, Koopmeiners e gli altri. Volevano cambiare stile di gioco, poi alla Juventus oltre a questo vanno portati i risultati, perché giochi per vincere. E per lo scudetto, la vedo più indietro a Inter e Napoli. Può essere la terza in comodo, ma per obiettivi del genere, se c’è una cosa che non mi convince ad oggi, è la mancanza di un vice Vlahovic. È un problema, una grande lacuna per chi gioca per grandi obiettivi”.