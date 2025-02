LIVE Juventus-Psv 2-1: rivivi il match

La cronaca LIVE del match playoff d'andata di Champions League dell'Allianz Stadium tra il Psv Eindhoven e la Juventus

94′ – Termina il match.

92′- Di Gregorio salva su Til, abile a sfruttare una torre di De Jong.

83′ – Conceicao punta l’uomo e lo salta, crossando in mezzo, Benitez respinge corto, si avventa Mbangula che firma il tap-in.

78′ – Fuori Kolo Muani, dentro Vlahovic. Per il PSV escono Lang e Saibari, entrano Til e Bakayoko.

68′ – Altri cambi per la Juve: out McKennie e Locatelli, in Koopmeiners e Thuram.

58′ – Fuori Nico, dentro Conceicao.

56′ – Lang porta palla, dopo una deviazione la palla arriva a Perisic, che tira sul primo palo e batte Di Gregorio.

51′ – Grande azione di Weah sulla corsia, palla in mezzo per Mbangula, il cui tiro viene deviato.

46′ – Inizia la ripresa con Yildiz che non rientra in campo, al suo posto Mbangula.

45’+1 – Finisce il primo tempo. Mckennie decide una partita equilibrata.

45′ – Assegnato un minuto di recupero.

45′ – Conclusione a giro rasoterra sul secondo palo di Schouten vicino all’area di rigore: il pallone si spegne sul fondo.

40′ – Ancora un rischio per Benitez che perde la presa del pallone dalle mani dopo la battuta di un calcio d’angolo della Juventus. La palla arriva sulla testa di Nico Gonzalez che impatta debolmente permettendo a Benitez di recuperare il pallone tra le braccia.

34′ – GOL DELLA JUVENTUS! Iniziativa di Gatti che arriva fino sul fondo servendo in mezzo forte e rasoterra. Dopo un batti e ribatti la palla alla fine giunge a Mckennie che al volo dal limite dell’area colpisce benissimo in modo vincente!

26′ – Da calcio d’angolo, palla lunga per la testa di De Jong che colpisce trovando la presa agevole di Di Gregorio.

23′ – Cross per Nico Gonzalez che in area di testa non angola: il suo tiro è preda di Benitez.

19′ – Da calcio d’angolo per il Psv, batti e ribatti con la palla che rischia di giungere a Flamingo in posizione pericolosa ma la sponda di Obispo è leggermente fuori misura.

16′ – Azione insistita del Psv che culmina con un tiro al volo di Saibari dal limite dell’area: palla alta.

11′ – Rischia molto Benitez che perde palla da pochi metri dalla porta su pressing di Mckennie considerato però falloso dall’arbitro.

8′ – Conclusione a giro dal limite dell’area di Saibari: conclusione ampiamente a lato.

7′ – Cross basso di Weah dal fondo sulla destra: Kolo Muani ci arriva ma il suo tiro è contrastato da Flamingo.

4′ – Weah sfonda sulla destra e lascia partire un cross che si trasforma in un tiro. Benitez non rischia e respinge con i pugni.

3′ – Kolo Muani trova il fondo dentro l’area di rigore per poi servire il taglio di Yildiz. Il tiro del turco ribatte sul muro difensivo avversario.

0′ – Inizia la partita. Primo pallone mosso dalla Juventus.

PRIMO TEMPO

Benvenuti alla cronaca LIVE del match di playoff d’andata di Champions League dell’Allianz Stadium tra la Juventus e il Psv Einhoven. Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro.

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli (C), Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Motta. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Savona, Rouhi, Thuram, Koopmeiners, Conceicao, Vlahovic, Mbangula