LIVE, Lazio-Juventus 0-0: finisce un 1° tempo con poche occasioni

La LIVE testuale del match di Serie A tra Lazio e Juventus: segui gli aggiornamenti della partita della squadra bianconera

45′ – Finisce il primo tempo. Grande intensità, ma poche occasioni nella prima frazione di partita.

43′ – Grande intervento di Kalulu che intercetta il lancio dalle retrovie per un Dele-Bashiru orientato verso la porta.

35′ – Cross di Alberto Costa: in area di rigore Kolo Muani mastica l’occasione che si spegne debole sul fondo.

34′ – Sterzata sulla sinistra di Alberto Costa che mette a sedere Rovella e tenta il tiro da posizione defilata: conclusione ribattuta in angolo da Romagnoli.

30′ – Maggiori fraseggi per la Juve, più verticalizzazioni per la Lazio. Tanto pressing per entrambe a discapito delle occasioni da gol.

28′ – Ammonito Savona: fallo tattico sulla trequarti della Lazio su Isaksen per bloccarne la ripartenza.

21′ – Ammonito Thuram: fallo in ritardo a centrocampo su Marusic.

16′ – Su calcio d’angolo, Mandas esce in presa alta ma, disturbato da Nico Gonzalez, perde il pallone. La conclusione dal limite di Alberto Costa è poi ribattuta da Romagnoli in area di rigore della Lazio.

10′ – Sfonda ancora sulla destra la Lazio: questa volta è Isaksen che arriva sul fondo e crossa verso il centro. Di Gregorio smanaccia, sventando la minaccia.

3′ – Guendouzi lancia sull’esterno Dele-Bashiru che da posizione defilata tenta la conclusione personale trovando la risposta di Di Gregorio sul primo palo.

0′ – Inizia la partita! Primo pallone mosso dalla Juventus.

PRIMO TEMPO

Benvenuti alla LIVE testuale del match di Serie A della trentaseiesima giornata in scena allo stadio Olimpico tra Lazio e Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Alberto Costa, Locatelli, Thuram, Weah; Nico Gonzalez, Mckennie; Kolo Muani. Allenatore: Tudor