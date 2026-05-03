La Juventus spreca una clamorosa occasione. I bianconeri non approfittano del pareggio del Como e della sconfitta del Milan, cestinando così l'occasione di agganciare il terzo posto e allungare sulla squadra di Fabregas. Domani la Roma di Gasperini ha l'occasione per portarsi a -1 dagli uomini di Spalletti. La corsa Champions è pronta a offrirci ancora tanti colpi di scena.

Alla Juventus è mancata precisione e un pizzico di fortuna. Due legni colpiti: la traversa di Bremer nel primo tempo e il palo di Zhegrova nel finale di partita dopo un vero e proprio miracolo di Montipò. Onori al Verona che, seppur retrocesso, offre una grande prestazione a Torino. È bastato il loro primo tiro in porta per portarsi in vantaggio nel primo tempo con Bowie. La Juventus pareggia su punizione con Vlahovic, ma non riesce a sfruttare le altre palle inattive.

TRIPLICE FISCHIO. Finisce così, 1-1 all'Allianz Stadium tra Juventus e Verona.

90+6'- Batte Zhegrova, smanaccia Montipò che allontana.

90+5'- Ultima chance per la Juventus, con Kalulu che guadagna un calcio di punizione. Ammonito anche Harroui.

90+3'- Ci prova Miretti che calcia da fermo, tiro debole e centrale.

90+2'- PALO DI ZHEGROVA! Secondo legno colpito dalla Juventus con Zhegrova, il quale dentro l'area di rigore va con il mancino ma trova prima Montipò e poi il palo.

90+1' - Giocata di Vlahovic dentro l'area di rigore, il quale però viene circondato da giocatori.

89'- Ci saranno 5 minuti di recupero.

88'- Confusione nell'area di rigore del Verona, con la Juventus che prova a sfondare ma trova un muro giallo davanti a sé.

86'- OCCASIONE JUVENTUS! Zhegrova trova un corridoio per Miretti, il quale mette un cross in mezzo sul quale arriva Boga. L'ivoriano va al tiro ma trova l'opposizione quasi sulla linea della difesa veronese.

84'- Sbaglia Koopmeiners in uscita, Bowie prova a sorprendere Di Gregorio ma il tiro esce troppo centrale.

83'- Si accende Zhegrova! Tunnel sul diretto avversario e cross immediato per Boga, il quale ci arriva male e non riesce a rimetterla in mezzo.

82'- Juventus adesso che non riesce a trovare spazi, serve una giocata per sbloccare la partita.

79'- SOSTITUZIONE VERONA. Fuori Bernede, dentro Harroui.

79'- DOPPIA SOTITUZIONE JUVENTUS. Escono Coinceçao e Kelly, dentro Koopmeiners e Zhegrova.

78'- Ci prova Coinceçao dal limite dell'area di rigore. Con il mancino non trova la porta.

75'- Dopo l'ingresso di Boga, McKennie si è spostato a fare il terzino a sinistra, con Yildiz sulla trequarti e Boga a sinistra.

74'- SOSTITUZIONE JUVENTUS. Esce Cambiaso, dentro Boga.

74'- Juventus che prova a rendersi pericolosa contro un Verona che ha ritrovato le contromisure.

70'- DOPPIA SOSTITUZIONE VERONA. Escono Suslov e Bradaric, entrano Lovric e Slotsager.

69'- Scelta sbagliata da parte di Vlahovic che prova un tiro affrettato, conclusione sbilenca che finisce sul fondo.

68'- SOSTITUZIONE JUVENTUS. Esce David, al suo posto Miretti.

68'- DI NUOVO COINCECAO! Stessa azione della precedente, questa volta il portoghese ci va di testa ma trova ancora un intervento di Montipò a mettere in angolo.

67'- OCCASIONISSIMA PER LA JUVENTUS! Cross in mezzo di Yildiz per l'esterno lontano, in questo caso Coinceçao. Con il piede arriva sul pallone, bravissimo Montipò.

66'- Ambizioso tentativo di Suslov che ci prova da lontanissimo, tiro che arriva scarico tra le braccia di Di Gregorio.

64'- Ancora pericola la Juventus! Coinceçao mette un cross basso in mezzo, allontana Nellson in calcio d'angolo.

63'- AMMONIZIONE PER IL VERONA. Giallo per Bernede, altra punizione per la Juventus sulla destra.

61'- GOOOOOOOL! TORNA AL GOL DUSAN VLAHOVIC! Punizione perfetta del numero 9, che inganna Montipò calciando sul palo del portiere. Pareggio della Juventus!

60'- Fallo di Bernede su Coinceçao che si era accentrato. Sul pallone c'è Vlahovic, posizione centrale e non troppo distante dall'area di rigore.

58'- Negli ultimi minuti serie di cross indirizzati verso Vlahovic, che non è mai stato servito con precisione.

56'- Punizione non pericolosa del Verona, con il cross che è stato allontanato. Azione conclusa da un tiro alto di Belghali.

54'- La Juventus prova ad organizzare qualche trama di gioco con azioni uscite nel primo tempo come cambi di gioco, ma senza trovare precisione.

50'- Protesta David per un'ostruzione ai suoi danni da parte di Frese. Azione nata da un tiro di McKennie che poteva diventare un assist per il numero 30. Decisione finale: fallo del canadese su Montipò, il quale era uscito in presa bassa.

49'- OCCASIONE PER DAVID! Coinceçao salta due avversari e arriva a fondo campo. Cross basso in mezzo per David che la controlla male ma riesce comunque a calciare. Conclusione che finisce alta.

48'- Punizione sulla trequarti destra guadagnato da Coinceçao.

47'- Juventus che sembra essersi schierata con un 4-2-3-1, con David che va a giocare nella posizione di trequartista.

46'- Si ricomincia, possesso per il Verona.

SOSTITUZIONE JUVENTUS. Esce Thuram, entra Vlahovic.

Juventus clamorosamente in svantaggio alla fine dei 45 minuti. Tante palle inattive per i bianconeri, i quali si sono resi pericolosi sono con la traversa colpita da Bremer. È bastato un tiro in porta al Verona per portarsi avanti con Bowie, sfruttando un errore in uscita da parte della difesa juventina.

DUPLICE FISCHIO da parte di Ayroldi. Juventus in svantaggio all'intervallo.

45+1' - Brutta esecuzione di Kelly che calcia di piatto con il suo sinistro dopo aver ricevuto vicino da Locatelli. Tiro ribattuto.

45'- Punizione per la Juventus vicino all'area di rigore per un fallo di Gagliardini su Coinceçao.

45'- Un minuto di recupero

43'- Tanti errori in questa fase di gara, con anche molte individualità che non riescono.

42'- Juventus che sembra aver accusato il gol subito, con anche Spalletti scontento in panchina.

38'- Dopo un secondo corner consecutivo, il pallone arriva a Kalulu, il quale si coordina e prova il tiro, alto.

37'- OCCASIONE PER LA JUVENTUS! McKennie riceve da Coinceçao dentro l'area e fa partire un cross per Thuram, colpo di testa deviato da Nelsson.

35'- Prende coraggio il Verona che prova ancora con Bowie. Tiro deviato da Kelly, angolo per l'Hellas.

33'- CLAMOROSO! VERONA IN VANTAGGIO CON BOWIE! La Juventus perde palla in uscita con Bremer che serve male Kalulu. Il francese viene anticipato da Bradaric che la mette in mezzo per il suo attaccante, che matte Di Gregorio.

32'- CARTELLINO GIALLO PER LA JUVENTUS. Viene punito Locatelli per simulazione dopo un tocco in area di rigore con Akpa Akpro.

31'- Batte male Locatelli dopo il tocco corto di Coinceçao, cross che finisce tra le braccia di Montipò.

30'- CARTELLINO GIALLO PER IL VERONA. Ammonito Frese dopo esser stato saltato da Coinceçao. Punizione sulla trequarti destra.

28'- Ancora Bremer pericoloso dopo un altro cross di Kalulu. Il brasiliano trova il pallone ma non riesce ad indirizzarlo.

27'- Locatelli! Si coordina e va al tiro al volo, deviato. Ancora calcio d'angolo.

26'- TRAVERSA DI BREMER! Sugli sviluppi di corner, il pallone arriva fuori da Kalulu che va al cross. Trovato il numero 3, fermato solo dalla traversa.

24'- CI PROVA LA JUVENTUS. Pallone centrale che arriva sui piedi di Cambiaso, il quale allarga subito per David. Salvataggio di Edmunsson, che entra in scivolata sul canadese.

22'- Pericolo per il Verona, con Kelly che si trova all'ultimo il pallone sul sinistro. Conclusione debole che viene deviata, Montipò evita il secondo corner consecutivo.

21'- Altro calcio d'angolo per la Juventus dopo un tiro di Yildiz.

18' - Si fa vedere anche il Verona, che va al tiro dalla distanza con Suslov. Pallone che finisce abbondantemente alto.

17'- Ancora Juventus pericolosa! Cambio di gioco fantastico per Coinceçao per Yildiz, con il numero 10 che non trova David in mezzo, sarà corner.

16'- OCCASIONE JUVENTUS! Dribbling secco di Yildiz che cerca l'uno due con Thuram, pallone che arriva dopo una deviazione a Coinceçao. Il portoghese va al tiro, presa bassa di Montipò.

14'- Schema su punizione della Juventus! Cambiaso batte basso al limite dell'area di rigore per una sponda fuori area per Locatelli che va al tiro, terminato fuori.

13'- Molto aggressivo il Verona che esce forte sui portatori di palla della Juventus. Ora c'è un calcio di punizione per i bianconeri.

10'- Primo guizzo di Yildiz che si accentra dopo uno scambio con David, ma il turco viene fermato al momento del tiro da due avversari.

7'- Ci prova Kelly di testa a sulla sinistra dell'area piccola dopo un cross ancora di Coinceçao. Semplice la presa per Montipò.

6'- Punizione sulla trequarti con Locatelli che serve Coinceçao sulla destra. Dopo una serie di dribbling guadagna un corner.

5'- CARTELLINO GIALLO PER IL VERONA. Ammonito Gagliardini per un fallo in ritardo su David.

2'- Prova ad accendersi la Juventus, con Coinceçao che cambia gioco per Cambiaso. Cross in mezzo per McKennie che non ci arriva.

1'- Si comincia, primo possesso per la Juventus!

Minuto di silenzio in ricordo per Alex Zanardi.

Giocatori nel tunnel, si entra in campo! Inno della Serie A, si inizia tra pochissimo.

Fischio d'inizio di Ayroldi alle ore 18:00.

Spalletti e i suoi uomini scendono in campo con un solo obbiettivo: vincere. I bianconeri possono agganciare il Milan al terzo posto e allungare a +5 sul Como. Davanti c'è un Verona già retrocesso e senza alcuno stimolo, ma la Juventus dovrà stare attenta a non sottovalutare l'avversario. In campo ci vanno i migliori: Yildiz e Thuram sono stabilmente in campo dopo i fastidi accusati nelle settimane scorse, Vlahovic e Holm partono dalla panchina. David scelto ancora come riferimento offensivo, con il serbo pronto a subentrare. Ancora Di Gregorio in porta, con l'ex Monza che ha ristabilito le gerarchie.

JUVENTUS-VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

Hellas Verona: Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. Allenatore: Sammarco