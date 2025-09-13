RIVIVI IL LIVE | Juventus-Inter 4-3! Bianconeri primi in classifica

90’+5′- Finisce qui! Una partita pirotecnica si chiude con la vittoria della Juventus. Incredibile partita allo Stadium: i bianconeri ora primi in classifica.
90’+1′- GOOOOOOOOOOOL Juventus! Rete incredibile di Adzic! Il montenegrino calcia da fermo all’incrocio dei pali. Prima, fantastica marcatura in Serie A.
90′- 5 minuti di recupero
83′-GOOOOOOOOOOL per la Juve! A segno di testa Khephren Thuram, che risponde al fratello. Partita incredibile a Torino.
80′- Quarto cambio per l’Inter: dentro Sucic per Calhanoglu.
79′- Ultimi due cambi per la Juve: entrano Joao Mario e David per McKennie e Gatti
75′- L’Inter passa in vantaggio. Dimarco da calcio d’angolo mette un pallone preciso per Marcus Thuram che, di testa, batte Di Gregorio.
72′- Cambi anche per Tudor! Entrano Openda, Adzic e Cabal; fuori Vlahovic, Koopmeiners e Locatelli.
69′- Locatelli ferma fallosamente l’azione nerazzurra. Seconda ammonizione per la squadra di Tudor.
64′- Raddoppio Inter. Calhanoglu firma la doppietta personale con un gran tiro al limite dell’area. Parità allo Stadium.
61′- Mini rivoluzione per Chivu! Fuori Lautaro, Barella e Carlos Augusto; entrano Bonny, Zielinski e Dimarco
60′- Acerbi, a palla lontana, trattiene fallosamente Vlahovic. Colombo grazia il nerazzurro, non estraendo il giallo.
57′- L’Inter cerca assiduamente il pareggio. La squadra di Chivu, da inizio secondo tempo, sta mettendo pressione alla Juve con grande intensità.
54′- Calhanoglu ci prova ancora da fuori! Palla sul fondo.
52′- Dagli sviluppi di un’azione dell’Inter, la sfera arriva a Dumfries che calcia al volo. Palla deviata, angolo per i nerazzurri.
51′- Da un cross su calcio d’angolo, Gatti svetta su tutti ma manda sul fondo la sfera.
49′- Grande giocata di Marcus Thuram: innesca l’azione interista ma Dumfries non chiude la diagonale. Pallone sul fondo.
45′- Incomincia il secondo tempo allo Stadium.
45’+1′- Duplice fischio: squadre negli spogliatoi.
45′- Un minuto di recupero
40′- Mkhytarian cerca il tiro da fuori area, sfiora il palo e Di Gregorio la battezza fuori.
37′- YILDIIIIIIIIZ! Gol meraviglioso del turco: sulla trequarti, riceve un pallone da Bremer, si gira e calcia all’angolino. Sommer può solamente sfiorare.
35′- Ci prova ancora Calhanoglu dalla distanza! Di Gregorio blocca la sfera.
33′- Primo ammonito per la Juve! Koopmeiners blocca una ripartenza di Dumfries fallosamente: ammonito.
32′- La Juventus prova a riportarsi in avanti, grande pressing bianconero.
30′- Pareggio Inter! Dallo sviluppo di un’azione, arriva la palla a Calhanoglu che, da fuori area, non perdona e insacca llim spalle di Di Gregorio.
27′- Colpo di testa di Acerbi che svetta indisturbato, Thuram non riesce a sfruttare la palla del compagno.
13′- GOOOOOOOOOL per la Juve! Pennellata precisa di Locatelli che innesca Bremer. Il brasiliano mette un gran pallone al centro area per Kelly che, di prima intenzione, col mancino piazza all’angolino una conclusione imparabile.
9′- Ci prova Marcus Thuram in girata, blocca Di Gregorio.
4′- Sfiora il gol Barella con uno splendido tiro al volo che si spegne di pochissimo fuori al lato.
1′- Fischio d’inizio! Inizia Juve-Inter.
La Juventus scende in campo contro l’Inter, nel primo big match in questa Serie A. Segui la diretta con noi.