76′- Cambio anche per Sarri: entra Romagnoli per Gila
74′- Cambi per Spalletti: entrano Boga e Kelly per Koopmeiners e Cambiaso
69′- Nuno Tavares salva la Lazio! David approfitta dell’uscita di Provedel e mette in mezzo il pallone per Bremer che, a porta vuota, si fa anticipare dal terzino portoghese.
68′- Maldini perde sangue ed è costretto dal direttore di gara ad uscire dal campo.
64′- Doppio cambio per i biancocelesti: dentro Cancellieri e Noslin per Isaksen e Pedro.
63′- Locatelli! Ci prova il mediano bianconero con una botta forte da fuori area. Pallone al lato di poco.
61′- Ci prova ancora McKennie! Azione fotocopia del gol bianconero, Cambiaso pennella per McKennie che la sfiora e la manda fuori.
59′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Zhegrova cerca il piazzato, Provedel respinge ma Cambiaso la raccoglie. L’esterno mette un ottimo pallone al centro dell’area e trova McKennie che, di testa, accorcia le distanze.
55′- Dele-Bashiru grazia la Juve! Tavares vince il duello fisico con Zhegrova, chiude un uno-due con Taylor e mette in mezzo un pallone perfetto per il nigeriano che cicca clamorosamente il pallone.
49′- Ci prova Yildiz! Il numero dieci prende l’iniziativa, punta la difesa della Lazio e piazza il tiro a giro: pronto Provedel che respinge.
47′- Doccia gelata per la Juve di Spalletti: Isaksen raddoppia per i biancocelesti. Cataldi pesca il danese perfettamente, il numero 18 brucia in velocità la difesa bianconera e a tu per tu con Di Gregorio non sbaglia.
45′- Cambio anche per Sarri: Dele-Bashiru per Basic.
45′- Primo cambio per Spalletti: entra Zhegrova per Cabal.
45′- Squadre di nuovo in campo, inizia la seconda ripresa.
45+2′- Fine primo tempo.
45+2′- Goal per gli ospiti. Locatelli perde un pallone sanguinoso, Maldini ne approfitta e serve Pedro, bravo a concludere con il sinistro sfruttando la deviazione di Bremer.
45′- Due minuti di recupero.
43′- David lotta ferocemente con Mario Gila e guadagna un’ottima rimessa laterale vicino al calcio d’angolo.
41′- Basic stava uscendo per infortunio, in favore di Dele-Bashiru, ma il tecnico Sarri ha chiesto al croato di aspettare almeno fino a fine primo tempo.
40′- Dopo un lungo giro palla, Nuno Tavares mette dentro un buon cross ma nessun calciatore biancoceleste era in area.
34′- Basic spara alto! Ripartenza della Lazio con Tavares che apre il campo a Isaksen e serve centralmente Basic che, di destro, calcia male e alto.
31′- Ci prova ancora Koopmeiners! Ancora l’olandese raccoglie la sfera dal limite dell’area, dopo un rinvio sbilenco di Pedro, e per poco non prende lo specchio della porta.
26′- GOL ANNULLATO! Dopo vari rimpalli, Teun Koopmeiners raccoglie il pallone da fuori area e la mette all’angolino spiazzando Provedel. L’arbitro annulla per posizione irregolare di Thuram al momento del tiro.
6′ – Kalulu da un’insolita posizione sulla sinistra crossa bene per Bremer, che stacca e chiama Provedel al miracolo.
8′ – L’esterno bianconero dialoga con Yildiz, si libera bene e calcia dal limite con il mancino, ma troppo piano e centrale.
1′- I bianconeri provano il classico schema con Yildiz che punta subito gli avversari da calcio d’inizio, poi il turco trova McKennie che serve di prima David, che però viene intercettato da Marusic sul più bello. Il difensore la prende con il braccio dopo il rimpallo, ma viene giudicato non punibile.
A Torino la Juve fa ospita la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo la cocente sconfitta di Bergamo, ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, i bianconeri vogliono tornare alla vittoria. Segui la diretta scritta con noi!