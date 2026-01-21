RIVIVI IL LIVE| Juve-Benfica 2-0, bianconeri qualificati ai playoff!

La Juve di Luciano Spalletti scende in campo nel penultimo match di Champions League, contro il Benfica. Segui la diretta con noi

90+5′- Finisce quiiiiii! Grande prestazione degli uomini di Spalletti che conquistano l’aritmetica qualificazione alla zona playoff. Prossimo appuntamento dei bianconeri al Principato di Monaco, mercoledì 28 gennaio. Grazie per aver seguito la diretta con noi!

90+4′- Giropalla sterile degli ospiti.

90+3′- Thuram guadagna un importante calcio di punizione.

90+1′- Cabal chiude ottimamente un’azione offensiva avversaria, applausi dello Stadium.

90′- Il quarto uomo segnala cinque minuti di recupero.

88′- Giallo per Kelly! Il difensore inglese chiude fallosamente su Ivanovic per rimediare ad una svista di Cabal.

87′- Koopmeiners subito in azione: batte la punizione ma va a finire sulla barriera.

86′- Ultima sostituzione per la Juve: fuori Locatelli, dentro Koopmeiners.

82′- Altra sostituzione per Spalletti: fuori Kenan Yildiz, dentro Filip Kostic.

81′- Sbaglia Plavidis! Il greco, al momento del tiro, scivola clamorosamente e calcia ampiamente al lato.

80′- Rigore per il Benfica. Il direttore

79′- Barreiro a terra dopo un contatto in area di rigore con Bremer. Check in corso del VAR.

77′- Terzo cambio per gli ospiti: fuori Prestianni per Joao Rego.

77′- Ci prova il Benfica! Destro di Aursnes dal limite, Di Gregorio la battezza.

76′- Ci prova ancora Conceiçao! Il portoghese converge al centro e scarico il sinistro, tiro respinto dalla retroguardia lusitana.

74′- Conceiçao crossa in area piccola sulla destra, rimpallo su Araujo e palla che finisce sul legno alla destra del portiere ucraino.

70′- Doppio cambio anche per la Juve: Openda entra al posto di David; Cabal per Cambiaso.

69′- Prime sostituzioni per gli ospiti: dentro l’ex bianconero Barrenechea per Sudakov; Ivanovic per Schjelderup.

66′- Benfica in totale balia della Juve. La squadra di Mourinho ha accusato duramente il doppio colpo inflitto dai bianconeri.

64′- GOOOOOOOOOOOOOOOL! Ha raddoppiato la Juve con Weston McKennie! Doppio triangolo micidiale tra il texano e David, con il centrocampista che si ritrova davanti a Trubin e lo batte con un destro all’angolino basso. Splendida azione degli uomini di Spalletti.

61′- Conceiçao punta Prestianni ma non lo salta, il portoghese ferma poi l’azione fallosamente.

60′- Locatelli si incarica della battuta ma calcia e colpisce in pieno la barriera.

59′- Punizione importante per la Juve! McKennie viene atterrato da Otamendi, occasione per i bianconeri.

58′- Corner battuto malissimo dal Benfica, chiude bene la Juventus.

57′- Il Benfica cerca di reagire, calcio d’angolo per i lusitani.

55′- GOOOOOOOOOOOOOOL! Vantaggio per i bianconeri, ha segnato Khephren Thuram. David lotta al limite dell’area avversaria, Thuram irrompe da dietro, tira e fredda Trubin.

52′ – La Juve sta perdendo troppi palloni in fase di costruzione. Altro errore per David.

50′- Brivido Juve! Altra palla recuperata alta del Benfica: Pavilids riceve in area e tenta di crearsi spazio per il tiro, che viene sporcato dalla difesa Juve. La palla, comunque, esce di poco.

48′- Prima ammonizione della gara: ammonito Locatelli dopo un duro intervento su Sudakov.

45′- Prima sostituzione per Spalletti: dentro Conceiçao per Miretti.

45′- Formazioni di nuovo in campo: inizia la ripresa di Juve-Benfica!

45′- Fine primo tempo. Il direttore manda tutti negli spogliatoi senza recupero.

43′- Grande apertura di Thuram per McKennie, il texano riesce a tenere il pallone in campo e crossa morbido al centro. Raccoglie David che, però, spreca tutto di testa e manda il pallone al lato.

40′- Sudakov calcia direttamente in porta col destro, la barriera bianconera devia in angolo.

39′- Calcio di punizione guadagnato dal Benfica.

39′- La squadra di Mourinho continua nel possesso palla, Juventus più attendista che aspetta il varco giusto.

36′- Occasione per la Juve! Tacco di McKennie sul primo palo, Miretti si coordina per il colpo di testa ma non centra lo specchio della porta.

35′- Errore di Sudakov in palleggio che regala un calcio d’angolo alla Juve.

28′- Locatelli fa respirare i suoi: il centrocampista ruba palla a Prestianni e poi subisce fallo.

25′- Ancora pericolosi i lusitani! Otamendi anticipa Thuram e serve Prestianni, l’argentino trova spazio e tenta il destro dal limite dell’area: palla fuori dallo specchio della porta.

23′- Miracolo del portiere bianconero! Locatelli perde palla in uscita, Sudakov prova un tiro angolato ma Di Gregorio si fa trovare pronto. Kelly pulisce l’area anticipando tutti.

21′- Ripartenza del Benfica! Prestianni serve Pavlidis che perde palla nel tentativo di dribbling su Cambiaso.

18′- Occasione Juve! Locatelli apre splendidamente a sinistra per Yildiz, il turco rientra sul destro e calcia secco sul secondo palo. Palla fuori di un soffio.

16′- Altro angolo per il Benfica! I portoghesi, negli ultimi minuti, hanno alzato il baricentro e stanno giostrando il pallone nella metà campo bianconera.

15′- Araujo tenta la percussione in area ma viene bloccato da Thuram. Il francese però perde malamente palla sulla pressione di Barreiro. Calcio d’angolo per gli ospiti.

10′- Yildiz guadagna un angolo! Ancora il numero dieci tenta un tiro a giro, gli ospiti riescono a deviare in angolo.

9′- Yildiz! Il turco risponde subito con un tiro a giro dalla lunga distanza: Trubin respinge male ma non c’è nessuno per il tap-in vincente.

8′- Primo squillo del Benfica! Sudakov calcia dalla distanza e Di Gregorio non si fa sorprendere: in tuffo blocca la sfera.

8′- Doppio cross bianconero dalla destra, il primo respinto e il secondo che arriva a Thuram che colpisce. Troppo debole il tentativo del centrocampista.

6′- Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i bianconeri. Il Benfica torna in possesso dopo un lungo dominio degli uomini di Spalletti.

5′- Yildiz prova a servire David, Otamendi devia in corner.

1′- Si parte. Inizia il match!

Tutto pronto all’Allianz Stadium per Juve-Benfica. Bianconeri a caccia della terza vittoria consecutiva per continuare così l’ottimo percorso intrapreso. Dall’altra parte, la squadra lusitana, è a caccia di importati punti per avvicinarsi alla zona playoff. Calcio d’inizio fissato alle ore 21:00, segui la diretta scritta della gara con noi!