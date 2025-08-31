RIVIVI IL LIVE | Genoa-Juventus 0-1: bianconeri a punteggio pieno!

La squadra bianconera scende in campo nella seconda giornata del campionato italiano di Serie A tra le mura del Ferraris

90+- Triplice fischio a Marassi! La Juventus vince e si porta a punteggio pieno dopo le prime due giornate. Appuntamento a sabato 13 settembre: ci sarà il Derby D’Italia.

90′- Il quarto uomo segnala 5 minuti di recupero.

90′- Ultimo cambio per la Juventus: entra McKennie al posto di Yildiz.

83′- Altro cambio per Tudor: entra Nico Gonzalez, esce Francisco Conceicao.

82′- Secondo giallo per i bianconeri! Ammonito il neo entrato Koopmeiners.

73′- GOOOOOOOOL Juventus! Kostic va alla bandierina e mette la palla sul dischetto: Vlahovic impatta di testa e sblocca la partita. Seconda rete consecutiva per il serbo.

69′- Kelly a terra dopo un contatto in area rossoblu con Martin. Gioco fermo per fuorigioco.

67′- Primo giallo anche per i rossoblu! Sanzione per Ostigard, ammonito dopo alcune proteste.

65′- Doppio cambio per il Genoa: escono Stanciu e Carboni per Thorsby e Malinovskyi.

62′- Triplo cambio per Igor Tudor! Entrano Kostic, Koopmeiners e Vlahovic al posto di Joao Mario, Locatelli e David.

59′- Occasionissima per il Genoa! Joao Mario, che sta soffrendo molto Ellertsson, gli concede spazio. Cross in mezzo del rossoblu per Stanciu che, a colpo sicuro, viene murato all’ultimo dalla difesa bianconera.

58′- La Juventus è entrata in campo con grande grinta. In pochi minuti grande occasione per Thuram che, in progressione palla al piede, ha tentato il tiro. Pochi istanti dopo Kelly tenta un gran tiro in diagonale, fuori di poco.

45′- Si riparte! Inizia il secondo tempo!

45+1′- Duplice fischio di Chiffi. Squadre negli spogliatoi.

45′- Un minuto di recupero.

42′- Tiro-cross di Yildiz, Leali si distende e respinge il pallone forte e insidioso. La palla arriva a David per il tap-in, ma il canadese si divora il gol sparando alto.

40′- Che parata di Leali! Su un cross rasoterra di Yildiz, Gatti impatta benissimo il pallone e la gioia del gol viene spenta solamente grazie ad un super intervento di Nicola Leali, portiere del Grifone.

26′- Ellertsson prende il tempo a Joao Mario e sfrutta un lancio lungo, punta la porta e con una finta salta il portoghese. Non avendo nessun compagno in area di rigore, tenta il tiro a giro ma Di Gregorio salva tutto. Prima occasione del match.

18′- Primo giallo della partita! Giro palla della Juventus nella propria metà campo, con grande pressione rossoblu. Joao Mario non controlla bene il pallone, allungandoselo, e interviene in maniera scomposta su Ellertsson. Sanzione per il neo acquisto bianconero.

5′- Che colpo per Thuram! Joao Mario dalla fascia si accentra per tirare a giro ma prende in pieno volto il compagno di squadra. Sanitari in campo ma il francese rimane nel rettangolo di gioco.

1′- Fischio d’inizio. Incomincia il campionato della Juventus!

