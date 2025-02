RELIVE Como-Juventus 1-2: rivivi le emozioni della partita

La cronaca LIVE della partita di Serie A valida per la ventiquattresima giornata di Serie A del Giuseppe Senigaglia tra il Como e la Juventus

90’+6 – Triplice fischio dell’arbitro. La Juve passa capitalizzando al massimo le occasioni avute grazie a un super Kolo Muani. Sconfitta probabilmente immeritata per un ottimo Como.

90’+1 – TRAVERSA PER IL COMO! Cross di Strefezza e girata di testa di Dossena che colpisce il montante!

90′ – Assegnati cinque minuti di recupero.

89′ – GOL DELLA JUVENTUS! Kolo Muani spiazza Butez: palla da una palla e portiere dall’altra. La Juve torna in vantaggio a pochi minuti dalla fine!

87′ – RIGORE PER LA JUVENTUS! Uscita a vuoto di Butez che travolge Gatti.

86′ – Ammonito Goldaniga per un fallo da dietro su Thuram sulla trequarti del Como.

82′ – Douglas Luiz ci prova da dentro l’area: Engelhardt smorza la conclusione.

81′ – Check al Var per un tocco casuale di Gatti in contrasto su Douvikas in area di rigore. Niente rigore per il Como.

80′ – Altro cambio per il Como: fuori Da Cunha, dentro Engelhardt.

79′ – Cambio Como: dentro Jack al posto di Van Der Bremp.

78′ – Gioco momentaneamente fermo: il neo entrato Van Der Bremp a terra a metà campo non ce la fa a proseguire.

77′ – Ultimo cambio Juve: esce proprio Nico Gonzalez. Al suo posto Conceicao.

76′ – Da una respinta di testa su calcio di punizione battuto in mezzo, la palla arriva a Nico Gonzalez che in area da posizione defilata calcia forte verso la porta: il suo tiro si impenna ma non esce di molto.

75′ – Ammonito Strefezza per gioco falloso sulla propria trequarti.

73′ – Doppio cambio Como: dentro Douvikas e Van Der Brempt , fuori Diao e Valle.

70′ – Tiro a giro rasoterra di Nico Gonzalez da vicino al limite dell’area: il tiro si spegne sul fondo.

67′ – Cambio Juve: fuori Yildiz, dentro Mbangula.

63′ – Cambio Como: dentro Ikonè, fuori Cutrone.

60′ – Doppio cambio Juventus: fuori Koopmeiners e Locatelli, dentro Douglas Luiz e Thuram.

57′ – Cross di Strefezza per Cutrone che prova il tiro al volo: palla fuori non di molto.

51′ – Azione insistita dal Como: prima ci prova Strefezza da posizione defilata trovando i pugni di Di Gregorio. L’azione prosegue con un tiro ribattuto che termina fuori per il calcio d’angolo per i padroni di casa.

46′ – OCCASIONE COMO! Diao arriva in area sulla sinistra servendo in mezzo per Nico Paz. La conclusione del fantasista dei padroni di casa è parata coi piedi da Di Gregorio!

45′ – Inizia il secondo tempo. Cambio per la Juve: fuori Savona, dentro Kelly, ultimo arrivato in casa bianconera, che va a occupare la corsia di sinistra.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Finisce il primo tempo. Il Como perviene al pareggio all’ultimo secondo della prima frazione dopo il vantaggio poco dopo la mezz’ora di Kolo Muani. Padroni di casa maggiormente propositivi degli ospiti, che invece hanno colpito nell’unica occasione nitida su un recupero palla.

45’+1 – GOL DEL COMO! Dopo un calcio d’angolo del Como, la Juve recupera palla ma Cutrone la recupera dal limite destro dell’area di rigore della Juve. L’attaccante crossa in mezzo trovando la testa di Diao che colpisce sotto la traversa da distanza ravvicinata!

43′ – Dalla trequarti destra, Strefezza rientra verso il centro e va al cross: Nico Paz riesce a pizzicare di testa, ma il pallone si eleva troppo sopra la traversa sotto il controllo di Di Gregorio.

37′ – Ammonito Valle per un fallo su Koopmeiners sulla trequarti del Como.

34′ – GOL DELLA JUVENTUS! recupero di Weah e verticalizzazione di Nico Gonzalez per Kolo Muani che riceve palla, aggira lateralmente Dossena e colpisce di precisione e potenza in porta!

32′ – Cross basso velenoso di Da Cunha per Cutrone che però è prima sporcato dall’intervento in scivolata di Locatelli e poi allontanato da Savona.

31′ – Rischia qualcosa il Como che perde palla con Butez dopo un lungo fraseggio in difesa con i compagni: la Juve non riesce ad approfittarne.

30′ – Nico Gonzalez si incunea in area ma il suo tiro finisce alle stelle.

29′ – Combinazione in area tra Nico Paz e Strefezza che arriva fino all’area piccolo ma è chiuso dalla difesa della Juve.

28′ – Ammonito Savona che stende Strefezza sulla trequarti destra della Juve.

23′ – Da Cunha si coordina da fuori: Di Gregorio alza la palla e spedisce in angolo.

20′ – Dopo la grande ariosità della prima fase di partita senza occasioni nitide ad eccetto dell’occasione di Nico Paz, ora ritmi più bassi.

15′- Maggiore possesso palla del Como con la Juve che cerca di colpire in ripartenza.

11′ – OCCASIONE COMO! dopo un lungo giro palla, Nico Paz cerca il colpo di precisione sul secondo palla calciando appena dopo la linea dentro l’area di rigore, ma trovando Di Gregorio che si allunga e devia in angolo.

6′ – Ci prova Cutrone da pochi passi, il pallone ribattuto da Mckennie è spazzato via da Weah.

5′ – Inizio molto aggressivo agonisticamente del Como. La Juve chiude bene gli spazi con ordine.

0′ – Inizia la partita. Primo pallone mosso dalla squadra bianconera, oggi in maglia giallo e bianca.

PRIMO TEMPO

Benvenuto alla cronaca LIVE di Juvenews.eu del match della ventiquattresima giornata di Serie A in scena allo stadio Giuseppe Sinigaglia tra il Como e la Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Cutrone. All.: Fabregas.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona; Locatelli, Koopmeiners; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All.: Thiago Motta.