LIVE| Champions League, Juve-Pafos 0-0: Koopmeiners sfiora la rete!

10′- Da calcio d’angolo, Koopmeiners, tutto solo, colpisce di testa: palla incredibilmente a lato!
9′- Ci prova Yildiz! Conclusione a giro del numero dieci bianconero, attento Micheal in tuffo.
7′- Miracolo di Di Gregorio! Cross di Bruno, Kelly la spazza su Cambiaso che rischia l’autogol e il portiere salva i suoi.
1′- Inizia la gara! Primo pallone per i bianconeri!
La Juve arriva al match di questa sera, contro il Pafos, con un solo obiettivo: vincere. Grazie ai tre punti, infatti, i ragazzi di Spalletti manterrebbero vive le speranze di accedere alla fase play-off di Champions League. Dall’altra parte, la squadra cipriota, a pari punti con i bianconeri, farà di tutto per strappare una storica vittoria. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Segui la diretta sul nostro sito!