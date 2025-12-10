LIVE| Champions League, Juve-Pafos 0-0: calcio d'inizio!
Home > Juve News

LIVE| Champions League, Juve-Pafos 0-0: Koopmeiners sfiora la rete!

Riccardo Focolari
10 Dicembre, 19:48
Champions League
Juve e Pafos si affrontano nella gara valida per la sesta giornata della Phase League di Champions League. Segui la diretta con noi

10′- Da calcio d’angolo, Koopmeiners, tutto solo, colpisce di testa: palla incredibilmente a lato!

9′- Ci prova Yildiz! Conclusione a giro del numero dieci bianconero, attento Micheal in tuffo.

7′- Miracolo di Di Gregorio! Cross di Bruno, Kelly la spazza su Cambiaso che rischia l’autogol e il portiere salva i suoi.

1′- Inizia la gara! Primo pallone per i bianconeri!

La Juve arriva al match di questa sera, contro il Pafos, con un solo obiettivo: vincere. Grazie ai tre punti, infatti, i ragazzi di Spalletti manterrebbero vive le speranze di accedere alla fase play-off di Champions League. Dall’altra parte, la squadra cipriota, a pari punti con i bianconeri, farà di tutto per strappare una storica vittoria. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Segui la diretta sul nostro sito!

x