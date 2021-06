Lippi: “L’Italia é bella a vedersi”

L'ex ct ha parlato

"L'Italia di Mancini? Mi piace molto, soprattutto lo spirito creato da Roberto. Bravo davvero. Mi piace anche il comportamento che ha in campo a prescindere dagli interpreti. Le mie sensazioni sono positive perché ho visto come giocano. L’Italia è bella a vedersi e mi diverto a seguirla. I calciatori interpretano nel modo giusto anche le amichevoli, non pensano di avere limiti, vogliono sempre vincere. Mancini è riuscito a costruire un gruppo competitivo pur sapendo che nel nostro campionato il settanta percento dei giocatori è straniero. Questa Italia segna, non prende gol ed è imbattuta da 27 partite. La ricostruzione c’è stata dopo aver fallito la qualificazione all’ultimo Mondiale. L’Italia arriva lanciata all’Europeo. Meglio così. La serenità aiuta".